W trakcie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku we Frankfurcie pracownik wdał się w spór z Ukrainką, która jechała z ulotkami do Madrytu na demonstrację podczas szczytu NATO – opisuje w piątek portal dziennika Bild. „To nie jest moja wojna. Idź, zabij więcej Rosjan” - krzyczał do kobiety pracownik lotniska.

Do zdarzenia doszło przed kilkoma dnia na lotnisku we Frankfurcie. Ukrainka Daria Kaleniuk podróżowała przez Niemcy z Warszawy do Madrytu, gdzie miała wziąć udział w proukraińskiej demonstracji podczas odbywającego się tam szczytu NATO.

Jak opowiedziała Kaleniuk „Bildowi”, podczas standardowej kontroli bezpieczeństwa została poproszona o otworzenie torby. Kiedy pracownik ochrony znalazł w jej bagażu ulotki, przygotowane na demonstrację, „jego ton zmienił się dość drastycznie”.

Kłótnia pracownika lotniska z aktywistką z Ukrainy. "Idź, zabij więcej Rosjan"

Na ulotkach było zdjęcie ukraińskiego paszportu, przedziurawionego pociskiem. Napisy głosiły: „Jestem Ukraińcem, Rosjanie zabiją mnie za to” oraz „Uzbroić Ukrainę teraz!”. Wtedy kontroler miał zacząć krzyczeć na Kaleniuk: „To nie jest moja wojna. To doprowadzi do trzeciej wojny światowej”.

Kaleniuk odpowiedziała, że Niemcy finansują tę wojnę, kupując od Rosji tani gaz. „To jeszcze bardziej rozwścieczyło mężczyznę” - opisuje "Bild". „Tak tak, wiem, miłego lotu. Idź, zabij więcej Rosjan” - pożegnał wstrząśniętą pasażerkę pracownik lotniska.

Jak podkreśla "Bild", szczególnie szokujący był fakt, że „nikt nie zareagował ani nie okazał solidarności z aktywistką ukraińską, mimo tak głośnego i agresywnego tonu” mężczyzny.

- Było mi smutno. Zdałam sobie sprawę, że nie ma z jego strony woli zrozumienia tego, co dzieje się w moim kraju. Ja po prostu próbuję zrobić, co w mojej mocy, aby powstrzymać okrucieństwa i ludobójstwo na Ukrainie. A potem słyszę, że to, co robię, doprowadzi do trzeciej wojny światowej - opowiadała kobieta.

Tego samego dnia rosyjska rakieta uderzyła w budynek mieszkalny w Mikołajowie na południu Ukrainy. Pod gruzami ratownicy znaleźli ciało 6-letniej dziewczynki. Taka jest rzeczywistość na Ukrainie. A Niemiec mówi mi, że to nie jego wojna Daria Kaleniuk

Jak zauważa Kaleniuk, mężczyzna ten „prawdopodobnie reprezentuje istotną część niemieckiego społeczeństwa". Jej zdaniem „sposób, w jaki zachowuje się kanclerz Scholz, może tak wpływać na ludzi”.

Policja pod Twitterowym wpisem Kaleniuk poprosiła o więcej szczegółów dotyczących zajścia, aby móc ustalić, czy mężczyzna był pracownikiem urzędu celnego, policji, czy prywatnej firmy ochroniarskiej.

„Sprawa jest obecnie badana. Nie ustalono jeszcze tożsamości mężczyzny” - dowiaduje się „Bild”.

RadioZET.pl/Twitter/PA