Generałowie nie tego się spodziewali. "Pełzająca kontrofensywa Ukraińców"

Generałowie Waldemar Skrzypczak i Bogusław Pacek w rozmowie z Wirtualną Polską przyznają, że działania w ostatnich dniach wojny w Ukrainie mają zupełnie inny przebieg, niż tego oczekiwali. Emerytowani generałowie liczyli, że dojdzie do bardziej intensywnych działań po tak zwanej pauzie taktycznej, która miała dać Rosjanom czas na odpoczynek i przegrupowanie wojsk.

- Wyobrażaliśmy sobie, że to będą intensywne uderzenia na kilku kierunkach jednocześnie, że Ukraińcy uderzą zdecydowanie, rozbiją wojska rosyjskie na północ od Dniepru, a oni to robią, ale powoli. Właśnie dlatego takie działania nazwałem "pełzającą kontrofensywą". To nie ma negatywnego wydźwięku, bo Ukraińcy stosują zupełnie inną taktykę niż Rosjanie. Zamiast szturmować za wszelką cenę, odstępują w miejscach, gdzie napotykają opór, a następnie szukają innego podejścia. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że są skuteczni, bo w ciągu dwóch miesięcy odbili pięćdziesiąt miejscowości. Chylę głowę przed nimi – powiedział gen. Skrzypczak.

"Można się spodziewać Ukraińskiego ataku na Mariupol"

- Myślę, że wszyscy spodziewali się, że to będzie tradycyjna kontrofensywa, czyli zdecydowane uderzenie na maksymalnie dwóch kierunkach, gdzie kumuluje się siły, tworzy kilkukrotną przewagę i wali się w przeciwnika, aż pęka ich obrona. Tymczasem Ukraińcy metodycznie szczypią obronę rosyjską, grając na ich zmęczenie. Spodziewam się przyspieszenia, kiedy wojska ukraińskie będą dochodziły do Dniepru, bo zdaje się, że zdecydują się na taki ruch. Wówczas siły rosyjskie nie będą miały odwrotu, bo niszczone są mosty, by uniemożliwić dostawy – wyjaśnił generał.

Jak zauważył Skrzypczak, zapowiedzi referendów na okupowanych terytoriach nie mają żadnego znaczenia. Nikt na świecie ich nie uzna. - Rosjanie mogą je przeprowadzać, ale chyba tylko dla zadowolenia jego wysokości cara Władimira Putina. Armia ukraińska i tak będzie robiła swoje i będzie ich biła – stwierdził.

Gen. Waldemar Skrzpczak przewiduje jeszcze, że wkrótce można się spodziewać kolejnych działań ofensywnych Ukraińców w kierunku na Mariupol i Melitpol.

Pacek: nie ma mowy o ukraińskiej ofensywie

Inną ocenę działań wojsk ukraińskich ma gen. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju. Jego zdaniem nie ma mowy o ukraińskiej ofensywie.

- Po przerwie taktycznej mamy nowy etap działań, który mnie zaskoczył, ale nie wzmożonym działaniem, ale tym, że tego wzmożenia nie ma po obu stronach. Natomiast widać wyraźnie, że Rosjanie przygotowują obwód chersoński i zaporoski do "referendum", które ma dać im pretekst do przyłączenia tych terenów do Federacji Rosyjskiej. Chodzi m.in. o wydawanie paszportów z rosyjskim obywatelstwem. Zależy im również, by uniezależnić ten obwód od zaopatrzenia energetycznego przez ukraińskie elektrownie. To były na tyle śmiałe kroki, że Ukraińcy zdecydowali się podjąć działania – powiedział Wirtualnej Polsce generał.

Gen. Pacek przewiduje działania ofensywne

- Jeśli ta kontrofensywa nastąpi, to musi być poprzedzona długim przygotowaniem, to są co najmniej tygodnie, a czasami miesiące. Żeby Ukraińcy mogli dokonać kontrofensywy, potrzebują trochę innych środków pola walki: czołgów, lotnictwa, czyli tego, co w natarciu pozwala na działanie manewrowe. Podsumowując, by mówić o kontrofensywie, potrzeba zorganizowania znacznie większej liczby przeszkolonych wojsk, przegrupowanych z innych regionów państwa. Potrzebne są też znacznie większe dostawy środków pola walki i dostarczenia uzbrojenia. O pewnych elementach już słyszymy, bo Amerykanie mówią m.in. o dostarczeniu kilkuset dronów, a to byłyby elementy uzbrojenia, które pozwalałyby na przejście do ataku - ocenił.

Generał Pacek zaznacza przy tym, że rozpoczęcie i przeprowadzenie kontrofensywy zależy również od pomocy Zachodu. - Wciąż potrzebne jest uzbrojenie z innych państw: Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, a także ich wsparcie logistyczne. Jeśli wszystkie te elementy wystąpią, to będzie można mówić o kontrofensywie. Dzisiaj sytuacja na teatrze działań jest dość patowa dla obydwu stron, powiedziałbym, że remisowa. Nie ma jednak wątpliwości, że skuteczność obrony Ukraińców jest duża i nie pozwala Rosjanom na osiąganie spektakularnych celów.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska