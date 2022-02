Zdenerwowana Ukrainka podeszła do rosyjskiego żołnierza i zapytała go, dlaczego najechał jej kraj. Nagranie pokazujące tę konfrontację zyskało bardzo dużą popularność w mediach społecznościowych. "Odważna kobieta" - komentowali internauci.

Rosjanie rozpoczęli pełnoskalową inwazję na Ukrainę w czwartek nad ranem. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał wieczorem, że ukraińska armia, straż graniczna, policja i służby specjalne powstrzymały ataki Rosji. - Obowiązuje pauza operacyjna - powiedział.

Geniczesk. Ukrainka skonfrontowała się z rosyjskim żołnierzem

Część terytoriów Ukrainy opanowali jednak Rosjanie. W Geniczesku, obwodzie chersońskim nad Morzem Azowskim, na ulicach pojawili się rosyjscy żołnierze. Do jednego z nich podeszła kobieta i otwarcie zapytała go, po co przyjechał do jej kraju.

Mieszkanka Geniczeska była wyraźnie zdenerwowana i mówiła podniesionym głosem. Rosjanin odpowiedział, że to nie zależy to od niego i poprosił kobietę, aby wróciła do domu.

Rosyjska inwazja już pochłonęła już co najmniej kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. Zarówno po stronie armii, jak i cywilów.

