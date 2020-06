Brutalne zabójstwo George’a Foyda odbiło się szerokim echem na całym świecie i wywołało międzynarodowy gniew. W całych stanach Zjednoczonych trwają protesty przeciwko rasizmowi i brutalności policji. 46-letni George Floyd został uduszony przez policjanta Dereka Chauvina podczas interwencji. Mężczyzna dociskał kolanem szyję Afroamerykanina do betonu. W sieci pojawiło się nagranie, zarejestrowane przez jednego ze świadków. Słychać na nim, jak 46-latek mówi "nie mogę oddychać" i po jakimś czasie przestaje się ruszać. Funkcjonariusz został wyrzucony z pracy i aresztowany. Usłyszał zarzut zabójstwa.

To jednak nie wszystko. Jak donoszą amerykańskie media, Derek Chauvin prawdopodobnie niedługi straci też żonę. Małżonka policjanta, Kellie May Chauvin, żąda rozwodu. Jak donosi portal TMZ, kobieta nie domaga się żadnych pieniędzy. Chce jedynie wrócić do nazwiska panieńskiego, tym samym pozbywając się nazwiska, które przyjęła po mężu.

Do sieci wyciekły zdjęcia pozwu rozwodowego. Wynika z niego między innymi, że Kellie May Chauvin chce równego podziału majątku, nie chce otrzymywać od męża alimentów. Nie chce również, by to on je otrzymywał.

Żona policjanta, który zabił George'a Floyda, żąda rozwodu

"Domaga się równego podziału majątku i przywrócenia nazwiska panieńskiego. Chce też uzyskać prawa do ich mieszkania w Windermere na Florydzie" - napisano w pozwie.

Jak również się dowiadujemy, Kellie May Chauvin za pośrednictwem swojego prawnika przekazała kondolencje rodzie zabitego George’a Floyda.

Amerykanka prosi również o uszanowanie jej prywatności zapewnienie bezpieczeństwa jej oraz jej najbliższym.

RadioZET.pl/TMZ/ ncnews.com/nydailynew.com/NaTemat.pl