Makabryczny finał krótkiej drzemki. Rolnik odciął sobie genitalia

47-letni rolnik z Ghany trafił w ciężkim stanie do szpitala po tym, jak podczas krótkiej drzemki odciął sobie genitalia. Mężczyzna był kompletnie nieświadomy tego, co robi. Życie zawdzięcza dwóm sąsiadom, którzy znaleźli go leżącego w kałuży krwi.

Tragedia miała miejsce w Ghanie. 47-letni rolnik uciął sobie krótką drzemkę po pracy. Mężczyźnie przyśniło się, że przygotowuje obiad dla swojej rodziny i kroi mięso.

47-latek podczas snu odciął sobie genitalia. Był kompletnie nieświadomy tego, co robi, ale odczuwał potworny ból. Jeszcze będąc we śnie krzyczał i wzywał pomocy. Przeżył prawdopodobnie dlatego, że w porę odnaleźli go dwaj sąsiedzi, którzy wezwali ratunek.

Rolnik odciął sobie genitalia podczas snu

Rolnik odzyskał świadomość dopiero w szpitalu, do którego trafił w bardzo ciężkim stanie. Gdy znaleźli go sąsiedzi, leżał przed domem w kałuży krwi. Teraz czeka go skomplikowana operacja.

Wiadomo, że 47-letni mężczyzna cierpi na parasomnie i to właśnie ta choroba jest odpowiedzialna za jego tragedię. Parasomnie to zaburzenia snu, które charakteryzują się niechcianymi, mimowolnymi zachowaniami występującymi między czuwaniem a snem.

ZOBACZ TAKŻE: Lunatykowanie: chodzenie przez sen. Na czym polega sennowłóctwo?

Zaburzenia wybudzenia są jednym z typów parasomnii, które zaczynają się w okresie głębokiego snu NREM. Mówimy o nich wtedy, gdy u śpiącego nie następuje pełne wybudzenie ze snu, ale zachowuje się on w dziwny, nieprawidłowy sposób, a później nie pamięta tego, co się wydarzyło.

"Nie odróżniają rzeczywistości od marzeń sennych"

Podczas upojenia sennego człowiek odzyskuje sprawność fizyczną, zanim wróci świadomość. Oznacza to, że jeszcze śni, gdy zaczyna wykonywać różne ruchy (podnosi przedmioty, porusza się bez celu, rozmawia z otoczeniem). Ze względu na to, że większość snów to koszmary lub marzenia erotyczne, działania takiej osoby są niezrozumiałe dla otoczenia i mogą wiązać się między innymi z agresją wobec innych.

Osoba z zespołem Elpenora nie odróżnia rzeczywistości od marzeń sennych, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji (takich jak niszczenie przedmiotów, chęć wyskoczenia przez okno, wyjście z domu w środku nocy).

RadioZET.pl/ BBC/ Radio ZET Zdrowie