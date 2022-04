USA zapowiedziały wysłanie Ukrainie pomocy wojskowej wartej 800 milionów dolarów. Mówił o tym w środę 13 kwietnia sam prezydent Joe Biden.

Szczegółową zawartość pomocy militarnej rozwinął rzecznik Pentagonu. Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie m.in. haubice holowane kaliber 155 mm wraz z 40 tys. pocisków - to pierwszy zestaw artyleryjski, który USA wyślą do tego państwa. Są one bezpośrednią odpowiedzią na prośby Kijowa.

USA wysyłają Ukrainie pomoc wojskową. To ciężki sprzęt wojenny

Rzecznik podkreślił, że jeśli będzie potrzeba, Ameryka wyśle dodatkowe egzemplarze tych systemów. - Ukraińcy jasno powiedzieli, że w walce, która nadchodzi, artyleria jest kluczową potrzebą - powiedział Kirby. Zaznaczył, że obsługa sprzętu będzie wymagać szkoleń, jednak nie będą one zbyt długie.

Na liście sprzętu znalazło się 10 radarów przeciwartyleryjskich AN/TPQ-36, dwa radary obrony przeciwlotniczej AN/MPQ-64 Sentinel, 300 dronów-kamikadze Switchblade, morskie bezzałogowce do obrony wybrzeża, 200 transporterów opancerzonych M113, 500 pocisków Javelin i "tysiące" innych pocisków przeciwpancernych, 100 pojazdów opancerzonych Humvee, 11 śmigłowców Mi-17, 30 tys. kamizelek kuloodpornych, ponad 2000 celowników, miny M18A1 Claymore, a także sprzęt medyczny oraz sprzęt chroniący przed atakami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi.

- Sekretarz (obrony Lloyd) Austin jasno wyraził się, że oczekuje działania z podobnym poczuciem pośpiechu również w tym przypadku - powiedział Kirby. - Mogę powiedzieć wam, że jest przynajmniej parę (państw), które przekazują czołgi, głównie T-72 - powiedział. Jak dotąd jedynym krajem, który otwarcie przyznał się do wysyłki czołgów na Ukrainę są Czechy.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo