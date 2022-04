Google odsłania w aplikacji "Maps" lokalizacje strategicznych obiektów wojskowych Rosji. W sieci pojawiły się zdjęcia obiektów w wysokiej rozdzielczości. Do tej pory były one widoczne w gorszej jakości zdjęciowej, co nie pozwalało na tak dokładną identyfikację.

W sieci znaleźć można zdjęcia np. jedynego lotniskowca "Admirał Kuzniecow". Można też podejrzeć rosyjskie międzykontynentalne wyrzutnie rakiet balistycznych, czy stanowiska dowodzenia. Zdjęcia są dostępne w rozdzielczości 0,5 metra na piksel.

Google pokazuje zdjęcia obiektów wojskowych Rosji. Wcześniej były ocenzurowane

Ukrainska Prawda podaje, że kadry wysokiej jakości umożliwiają zajrzenie do bazy magazynowej amunicji jądrowej pod Murmańskiem oraz miejsca wystrzeliwania międzykontynentalnego pocisku balistycznego.

Przypomnijmy, że sąd w Moskwie zagroził amerykańskiemu gigantowi internetowemu Google i właścicielowi Wikipedii - fundacji Wikimedia, grzywnami za nieusunięcie "fałszywych" informacji o konflikcie ukraińskim - podała w piątek 15 kwietnia agencja Interfax.

Firma może otrzymać grzywnę do 12 mln rubli, a Wikipedia do 8 mln rubli. Zdaniem rosyjskiego państwowego regulatora mediów i internetu Roskomnadzoru treści w serwisie Youtube.com łamią prawo.

RadioZET.pl/Ukrainska Prawda/Ukraińskie Siły Zbrojne

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/Ukrainska Prawda