Gorąco na Kremlu ws. Putina? Polski polityk ujawnia. "Wiem ze swoich źródeł..."

- Od dawna mówię, że będzie próba odsunięcia Putina rękami jego otoczenia – powiedział w poniedziałek na antenie TVN24 poseł KO Paweł Kowal. Według polityka na Kremlu był taki plan. Dodał, że wie to ze swoich źródeł.

Władimir Putin straci władzę? Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister spraw zagranicznych, w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 odniósł się do sytuacji na Kremlu podczas wojny w Ukrainie.

- Od dawna mówię, że będzie próba odsunięcia Putina rękami jego otoczenia, dlatego, że oni wiedzą, że jeżeli tego nie zrobią szybko, to Federacja Rosyjska jako byt, który znamy, jest zagrożony – mówił polityk.

Kowal: Będzie taki dzień, kiedy wstaną i okaże się, że Putin już nie rządzi

Poseł skomentował doniesienia amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Według niego Putin miał stracić cierpliwość. Pojawiły się spekulacje, jakoby stanowiska mieli stracić minister obrony Siergiej Szojgu i szef Sztabu Generalnego generał Walerij Gierasimow. Według Pawła Kowala znaczy to, że wojskowi "próbowali odsunąć Putina albo jest jakieś zamieszanie" na Kremlu.

- W oparciu o to zamieszanie wojna może się szybko skończyć. To nie jest wariant, który uważam za najbardziej prawdopodobny, ale szczególnie ci, którzy odpowiadają dzisiaj za politykę europejską, światową, powinni brać taki wariant pod uwagę, że będzie taki dzień, kiedy wstaną i okaże się, że Putin już nie rządzi: albo nie żyje, albo władza została przesunięta – podkreślił.

Tam był taki plan, to wiem ze swoich źródeł, żeby władzę przesunąć do Rady Bezpieczeństwa, czyli żeby Putina odsunąć od podejmowania taktycznych decyzji. poseł KO Paweł Kowal

Według polityka Federacja Rosyjska - taka, jaką znamy - się rozpadnie. - Przede wszystkim to będzie decentralizacja władzy, pojawienie się wielu lokalnych watażków, a w niektórych miejscach próby oderwania kawałków federacji od federacji, przykładowo na Kaukazie Północnym – przekonywał w TVN24.

W poniedziałek doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w centrum Kijowa, w Zaporoże oraz w miasta obwodów dniepropietrowskiego i mikołajowskiego. W centrum stolicy zginęło co najmniej osiem osób, a 24 zostały ranne - przekazał Rostysław Smyrnow, doradca szefa ukraińskiego MSW. Według komentatorów eksplozje to zemsta Putina za wybuch na moście Krymskim.

RadioZET.pl/TVN24/PAP