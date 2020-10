Dwóch dziennikarzy francuskiej gazety "Le Monde" zostało rannych w bombardowaniu, przeprowadzonym przez siły zbrojne Azerbejdżanu - poinformowało w czwartek ministerstwo spraw zagranicznych Armenii. Jak dodano, są oni przewożeni do szpitala. Tymczasem prezydenci: Donald Trump, Władimir Putin i Emmanuel Macron we wspólnym oświadczeniu wezwali wojska Azerbejdżanu i siły armeńskie do natychmiastowego przerwania walk o Górski Karabach.

Dwaj dziennikarze są obywatelami Francji - przekazał resort na Twitterze. Zostali ranni w bombardowaniu przeprowadzonym przez siły zbrojne Azerbejdżanu w rejonie Martuni na zachodzie Górskiego Karabachu.

Czwartek jest piątym dniem stać między wojskami Azerbejdżanu a siłami Armenii i Górskiego Karabachu, ormiańskiej enklawy w Azerbejdżanie.

Według agencji Reutera w walkach zginęło już co najmniej kilkadziesiąt osób, a setki zostały rannych. Informacje o bilansie ofiar podawane przez strony konfliktu są sprzeczne. Walki między stronami prowadzone są głównie na terenie Górskiego Karabachu, pojawiają się jednak doniesienia o atakowaniu celów w Armenii i Azerbejdżanie.

Trump, Putin i Macron wzywają do natychmiastowego przerwania walk

Donald Trump, Władimir Putin i Emmanuel Macron we wspólnym oświadczeniu wezwali wojska Azerbejdżanu i siły armeńskie do natychmiastowego przerwania walk o Górski Karabach. Jak przekazał Pałac Elizejski, szefowie trzech państw, stojący na czele Grupy Mińskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, wezwali do "natychmiastowego zakończenia działań wojennych między zaangażowanymi siłami militarnymi" w Górskim Karabachu, a "przywódców Armenii i Azerbejdżanu do niezwłocznego zobowiązania się do wznowienia, w dobrej wierze i bez warunków wstępnych, merytorycznych negocjacji" pod egidą OBWE.

Putin omawiał kryzys na posiedzeniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa - przekazał jego rzecznik Dmitrij Pieskow.

Putin i Macron rozmawiali również przez telefon o tym jak OBWE i współpraca w ramach Grupy Mińskiej, która jest mediatorem w konflikcie między Azerbejdżanem i Armenią, może pomóc w zakończeniu najnowszych walk. Rosja zaproponowała też, że może przyjąć u siebie ministrów spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu na rozmowy na temat zakończenia walk - podał Kreml.

Tymczasem prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan za "niedopuszczalne" uznał w czwartek to, że USA, Rosja i Francja angażują się w dążenie do zawieszenia broni w spornym regionie Kaukazu, biorąc pod uwagę, że zaniedbywały tam problemy przez około 30 lat.

Wcześniej o całkowite przerwanie walk w Górskim Karabachu zaapelowali prezydenci Rosji i Francji. Obaj przywódcy zadeklarowali, że są gotowi do zintensyfikowania wysiłków dyplomatycznych, aby pomóc w rozwiązaniu konfliktu.

RadioZET.pl/PAP/BBC/Twitter