"Odczuwam ból". Franciszek po raz pierwszy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Ponawiam żarliwy apel do tych, którzy mogą przyczynić się do rozwiązania tych problemów, szczególnie do władz cywilnych i wojskowych, aby zrozumienie i dialog przeważyły wreszcie nad wszelkim rodzajem instrumentalnego wykorzystania i by nakierowały wolę oraz wysiłek na rozwiązania szanujące człowieczeństwo tych osób