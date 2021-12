Cudzoziemcy zgromadzeni w magazynach na Białorusi podjęli protest. Nie chcą wracać do swoich krajów, lecz czekać na możliwość przedarcia się do Unii Europejskiej - poinformował w poniedziałek na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Opublikował także nagranie z incydentu, do którego doszło w jednym z magazynów, w których grupowani są migranci.