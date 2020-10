Biorący udział w akcji lekarze przebiegli w maseczkach dwukilometrowy dystans, po czym zmierzyli sobie poziom tlenu i dwutlenku węgla, stwierdzając, że mieszczą się one w normie. Osoby sprzeciwiające się noszeniu maseczek często argumentują, że ich używanie powoduje problemy z oddychaniem i przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia. Medycy chcieli udowodnić im, że nie mają racji. "Noszenie maseczki, obok zachowywania odległości od innych ludzi i przestrzegania zasad higieny, to jedyne środki ochrony przed koronawirusem" - powiedział biorący udział w wydarzeniu pulmonolog Iraklis Titopulos. "Nigdy bym nie uwierzył, że tak wielu ludzi będzie zaprzeczać oczywistościom" - dodał lekarz.

Nowa fala zakażeń Covid-19

Nowa fala infekcji SARS-CoV-2 w Grecji rozpoczęła się na początku sierpnia. Od tego czasu zdiagnozowano blisko 80 proc. z wszystkich 19 613 wykrytych w tym kraju zakażeń. Na Covid-19 zmarło w Grecji 405 osób. Premier Kyriakos Micotakis zapowiedział, że nie zostanie wprowadzona druga, obowiązująca w całym kraju kwarantanna, a zamiast tego stosowane będą lokalne ograniczenia.

RadioZET.pl/pap