19-latka zgwałcona w pokoju hotelowym. Argumenty obrońcy zatrzymanych szokują

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Mężczyźni mieli zgwałcić Niemkę w pokoju hotelowym. 19-letnia turystka poznała Izraelczyków w jednym z nocnych klubów.

Zatrzymani „mają pracę” i są „poważni” – to argumenty ich obrońcy

Według mecenas, która reprezentuje mężczyzn w sądzie, Niemka miała „sfabrykować” tę historię, a jako dowody podawała m.in. fakt, że zatrzymani to „poważni mężczyźni mający pracę". Według adwokat w hotelu „do niczego nie doszło” i jej zdaniem mężczyźni nie ponoszą żadnej winy. „To nie są 17-letni chłopcy, nie przyjechali do Limin Chersonisu w Grecji, żeby znaleźć sobie jakąś kobietę i ją zgwałcić” – powiedziała w rozmowie z „Daily Mail” Gila Liber Golan.

Jak widać, absurdalne argumenty mecenas wskazujące m.in. na wiek podejrzanych oraz fakt posiadania przez nich pracy nie przekonują greckich służb. W sprawie wszczęte zostało śledztwo.

Przypomnijmy, że to kolejna tego typu tragiczna historia. Latem bieżącego roku na Cyprze koszmar przeżyła Brytyjka, którą miało zgwałcić 12 obywateli Izraela. Na początku trafili do więzienia, jednak potem ich zwolniono. Ofiarę zaś oskarżono o sfabrykowanie oskarżeń. Sprawa jednak prawdopodobnie przybrała zupełnie inny obrót: wiele faktów wskazuje na to, że kobieta została po prostu zmuszona przez policję do wycofania oskarżenia pod groźbą aresztowania jej przyjaciół.

RadioZET.pl/Daily Mail