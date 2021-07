Grecka straż pożarna i lokalne władze poinformowały we wtorek o pożarze lasu na północnych przedmieściach Aten. "Ogień wymknął się spod kontroli" - powiedział w radiu burmistrz miasteczka Dionisos Jannis Kalafatelis.

Pożar wybuchł na przedmieściach Aten. Państwowa telewizja ERT podała, że dotknięte są nim miejscowości u podnóża góry Pentelejkon nieopodal stolicy Grecji. Straż pożarna poinformowała, że do walki z ogniem zmobilizowano 74 strażaków, pięć helikopterów i pięć samolotów gaśniczych. Służby podkreśliły, że akcję gaśniczą utrudnia wiatr.

Grecja. Pożar pustoszy przedmieścia Aten. "Ogień wymknął się spod kontroli"

Pożar rozpościera się na przestrzeni "wielu kilometrów" - ostrzegała burmistrz miasteczka Pendeli, Dimitra Kehaja. Mieszkańcy okolic otrzymali telefonicznie ostrzeżenia z informacją "by być gotowym na postępowanie zgodnie z podawanymi przez służby instrukcjami". Mają zamykać drzwi i okna, by do mieszkań nie wlatywał dym i iskry, które mogą zaprószyć ogień.

Najbardziej niebezpieczny pożar szaleje w regionie osiedli Stamata i Dionizos, około 20 kilometrów na północny wschód od Aten. Według lokalnych mediów niektórzy mieszkańcy podnóża góry Pentelejkon już opuścili swoje domostwa. Zastępca gubernatora regionu, Vasilis Kokkalis, powiedział, że ogień zniszczył już niektóre domy, a wiele osób musiało zostać przetransportowanych w bezpieczniejsze miejsce. Na nagraniach i zdjęciach z regionu ogarniętego pożarem widać też wiele spalonych samochodów.

fot. AP/Associated Press/East News

AFP zauważa, że greckie lasy co roku dotykają susze, które potęgują ryzyko wystąpienia pożarów. W lipcu 2018 roku 102 osoby zginęły w pożarze lasów na przedmieściach Aten.

RadioZET.pl/PAP/AP/DPA/oprac. AK.