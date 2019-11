Greta Thunberg podróżuje w czasie. Ona przybyła, żeby nas uratować – piszą internauci. Inni pytają, czy zdjęcie, które w tak zawrotnym tempie rozprzestrzenia się w internecie, to fotomontaż. Okazuje się, że zdjęcie jest w 100 procentach oryginalne, co nie oznacza jednak, że nastoletnia aktywistka przybyła do nas z XIX wieku.