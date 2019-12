Zdjęcie Thunberg wywołało burzę na Twitterze. Zarzucono jej kłamstwo

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Greta Thunberg opublikowała na Twitterze zdjęcie, na którym widać, jak siedzi na podłodze pociągu, a obok niej leżą bagaże.

"Jadąc przez Niemcy zatłoczonymi pociągami. W końcu w drodze do domu!" - napisała w opisie zdjęcia.

Na tweet Thunberg odpowiedział niemiecki przewoźnik. W pierwszym wpisie Deutsche Bahn podziękował Szwedce za wspieranie walki ze zmianami klimatu. Następnie wskazał jednak, że Thunberg nie spędziła całej podróży, siedząc na podłodze - odcinek trasy między Kassel i Hamburgiem spędziła w pierwszej klasie, a reszta członków jej grupy siedziała w pierwszej klasie od Frankfurtu.

"Byłoby milej, gdyby pani też zaznaczyła, jak przyjemnie i kompetentnie nasza załoga obsługiwała panią w pierwszej klasie" - napisano.

16-latka przyznała później, że rzeczywiście dostała miejsce, a zatłoczone pociągi to dobra sprawa. "To oczywiście nie problem i wcale nie napisałam, że jest. Zatłoczone pociągi to wspaniały znak, ponieważ świadczy o tym, że popyt na podróżowanie pociągami jest wysoki!" - dodała.

Wielu użytkowników Twittera ubolewało nad tym, że Thunberg nie miała miejsca siedzącego w drodze z Madrytu, gdzie uczestniczyła w konferencji klimatycznej ONZ. Greta Thunberg nie podróżuje samolotami, ponieważ podkreśla, że są one szkodliwe dla klimatu.

RadioZET.pl/PAP