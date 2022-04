Groźba użycia przez Rosję broni chemicznej. Biały Dom podjął konkretne kroki

USA przekazały Ukrainie sprzęt ochronny przeciwko ewentualnym atakom chemicznym lub biologicznym – powiedziała w piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. To efekt obaw o potencjalne użycie takiej broni przez Rosję – dodała.

Administracja Joe Bidena już wcześniej ostrzegała o potencjalnej prowokacji Rosji z użyciem zakazanej broni. – W ramach pomocy dla naszych ukraińskich partnerów rząd USA dostarcza rządowi Ukrainy ratujący życie sprzęt i środki, które mogą zostać wykorzystane w razie użycia przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej – powiedziała Jen Psaki podczas konferencji prasowej.

USA i państwa NATO wspierają Ukrainę

Przedstawicielka Białego Domu wyraziła też zadowolenie z ogłoszonej wcześniej decyzji o przekazaniu Ukrainie systemów obrony wybrzeża przez Wielką Brytanię i sojuszników NATO.

– To jest coś, o co prosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, i coś, co prezydent USA intensywnie omawiał z sojusznikami w NATO w ubiegłym tygodniu – powiedziała Psaki, dodając, że m.in. dzięki zabiegom USA już ponad 30 krajów zdecydowało się na udzielenie pomocy wojskowej Kijowowi.

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE

RadioZET.pl/PAP