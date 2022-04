Groźby wobec USA w rosyjskiej telewizji. "Jedna rakieta zniszczy Nowy Jork"

Kolejna absurdalna dyskusja w rosyjskiej telewizji propagandowej Rossija 1. Goście programu mówili o konsekwencjach uderzenia rakietowego w terytorium USA. "Miasta takie jak Nowy Jork całkowicie by zniknęły" - wyliczali.

Rosyjskie media propagandowe poinformowały o udanym teście nowoczesnej broni międzykontynentalnego pocisku balistycznego Sarmat RS-28. Pocisk miał przelecieć tysiące kilometrów i wylądować na Kamczatce. Rosyjski MON przekazał, że rakieta nie przenosiła broni atomowej, a jedynie głowice szkoleniowe. Test miał być jednak ostrzeżeniem dla Zachodu.

W telewizyjnym wystąpieniu Władimir Putin potwierdził, że test Sarmat RS-28 zakończył się sukcesem. Rosyjski prezydent pozwolił sobie przy tej okazji zagrozić krajom zachodnim. Jak podkreślił, nowoczesna broń sprawi, że państwa, które chcą zagrozić Rosji, "zastanowią się teraz dwa razy".

"Jedna rakieta zniszczy Nowy Jork". Skandal w rosyjskiej telewizji

W podobnym tonie debatowali uczestnicy programu w rosyjskiej telewizji Rossija 1, którzy zastanawiali się nad konsekwencjami ataku rakietowego Rosji na USA. - Amerykanie nie mają tego rodzaju rakiet i nigdy ich nie mieli - zachwycał się jeden z komentujących. - Mamy tylko jeden cel. To terytorium lądowe Stanów Zjednoczonych - podkreślał.

Prowadząca program pytała, jak wielki obszar USA może zostać zniszczony, jeżeli uderzą tam rosyjskie rakiety. - Miasta takie jak Nowy Jork całkowicie by zniknęły. To dobre miasto, ale całkowicie by zniknęło. Dzięki jednej rakiecie - wygrażał się uczestnik programu. - Ameryka zawsze bała się naszych rakiet - dodał.

Amerykański Departament Obrony poinformował w środę 20 kwietnia, że Rosja powiadomiła Stany Zjednoczone o testowym wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Pentagon uważa, że była to "rutynowa" operacja, która nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych - podaje agencja Reutera.

RadioZET.pl/ Rossija 1/ PAP

Wojna w Ukrainie na żywo. Najnowsze informacje