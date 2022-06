Grozi nam trwały głód na świecie. „Rosja jedynym winowajcą”

Wojna w Ukrainie, przejęcie przez Rosję terenów leżących nad Morzem Czarnym i zablokowanie kilkuset statków transportowych grozi globalnym kryzysem żywnościowym. Świat szuka alternatywnych sposobów na dostarczanie zboża z Ukrainy państwom afrykańskim – dużą rolę ma tutaj odgrywać Polska, szczególnie po zapowiedzianych przez Joe Bidena inwestycjach w naszym kraju.

Szef MRiT zaznaczył, że zablokowanie infrastruktury transportowej potrzebnej do eksportu produktów spożywczych i rolnych z Ukrainy jest jedną z przyczyn obecnych problemów w międzynarodowym łańcuchu dostaw żywności. Działania Rosji doprowadziły już do wzrostu cen, a w dłuższej perspektywie, jeśli nie uda się dostarczyć żywności do potrzebujących krajów, Europę może czekać zmaganie się z nową falą migracji. Ratunkiem przed takim rozwojem sytuacji będzie tylko całkowite uwolnienie ukraińskiego terytorium – przekonywał Buda.

Rosja wywoła trwały głód na świecie? Blokada eksportu zboża z Ukrainy

- Wzywamy do zapewnienia dostaw żywności dla krajów najbardziej dotkniętych zakłóceniami dostaw z Ukrainy i Rosji oraz do powstrzymania się od nakładania ograniczeń w eksporcie zboża - mówił minister Waldemar Buda podczas obrad w 12 Konferencji WTO. Zadeklarował, że Polska jest gotowa pomóc Ukrainie w eksporcie zboża do odbiorców końcowych.

Obecnie drogą kolejową do Gdańska trafia około 1,5 mln ton ukraińskich zbóż, które następnie drogą morską przesyłane są do odbiorców. Pomoc w zwiększeniu przepustowości zadeklarowały Stany Zjednoczone, gotowe do wybudowania na granicy polsko-ukraińskiej tymczasowych silosów. Rozwiązałyby one problem wolnego przeładunku. Zboże musi zostać przemieszczone z ukraińskich do polskich wagonów ze względu na obowiązujących w naszych krajach inny rozstaw szyn.

Wsparcie w rozbudowie infrastruktury zadeklarowała także Unia Europejska. Dzięki inwestycjom przepustowość polskiego szlaku eksportowego dla zboża z Ukrainy ma sięgnąć 5 mln ton miesięcznie. To jednak jeszcze kwestia miesięcy, podczas gdy ze względu na odcięcie dostaw problem głodu jest istotny już dziś.

Minister rozwoju i technologii zaznaczył, że Polska opowiada się za wzmocnieniem roli Światowej Organizacji Handlu. W ten sposób można byłoby na przykład zapobiec wprowadzaniu zbyt dużych ograniczeń w handlu zbożem przez poszczególne państwa.

- W obliczu wojny w Ukrainie wzmocnienie roli WTO jako gwaranta stabilnego systemu handlu międzynarodowego powinno być priorytetem. Powinniśmy przeciwdziałać osłabieniu roli tej instytucji – mówił Buda.

