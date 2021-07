Śmiertelny "supergrzyb" opiera się wszystkim lekom. Służby biją na alarm

Candida auris po raz kolejny wzbudza niepokój urzędników służby (CDC), którzy zajmują się w Stanach Zjednoczonych m.in. raportowaniem walki z epidemią koronawirusa.

Tym razem mowa o innym zagrożeniu - znanym od ponad dekady "supergrzybie", który łatwo się rozprzestrzenia i prowadzi nawet do śmierci ludzi. Tylko w tym roku potwierdzono śmierć zainfekowanych grzybem w szpitalach w stanach Kolumbia i Teksas.

USA: "Supegrzyb" Candida auris jest oporny na leki

Pojawiają się nowe dowody na to, że Candida auris opiera się wszystkim lekom przeciwgrzybiczym. Do tej pory media informowały o dziesiątkach zakażonych pacjentów w szpitalach, m.in. w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii w 2018 roku. Odporny na leki drożdżak powoduje zwykle gorączkę i dreszcze, prowadzi chorych do śmierci.

Jak podaje CDC, badacze powinni rozważyć wczesne testowanie na skuteczność leków przeciwgrzybiczych u pacjentów z C. auris. "Brakuje danych na temat właściwej terapii. Można rozważyć skojarzone i eksperymentalne leczenie przeciwgrzybicze, ale dowody w warunkach klinicznych są ograniczone" - raportowało w lipcu Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom w USA.

Grzyb Candida auris został po raz pierwszy zidentyfikowany w 2009 roku. Powoduje on poważne zakażenia u hospitalizowanych pacjentów i charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem śmiertelności.

