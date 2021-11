Nie szczepionka, nie lek. Naukowcy: Ten środek może ograniczać szerzenie się koronawirusa

Epidemia COVID-19 sieje od blisko dwóch lat spustoszenie na całym świecie. Nowy wariant koronawirusa, wykryty w listopadzie na południu Afryki, wzbudza ogromne obawy w związku z ok. 50 groźnymi mutacjami. WHO nazwała go Omikron, klasyfikując do grupy "niepokojących".

Naukowcy szukają wszelkich sposobów na zwalczenie wirusa SARS-CoV-2, nie tylko związanych ze szczepionkami i lekami. Amerykanie poinformowali w poniedziałek, że obiecujące wyniki osiągnęła eksperymentalna guma do żucia.

Guma do żucia sposobem na ograniczenie szerzenia się SARS-CoV-2

Dowody wskazują bowiem, że ludzie zainfekowani koronawirusem SARS-CoV-2 mają wysoki poziom wirusa w ślinie. Z tego powodu amerykańscy naukowcy chcieli zbadać, czy specjalnie zaprojektowana guma do żucia mogłaby ograniczyć ilość wirusa w jamie ustnej i w ten sposób potencjalnie ograniczyć jego rozprzestrzenianie się.

Guma, która pozytywnie wpływa na zdrowie jamy ustnej, nie jest nowym pomysłem. Według wcześniejszych badań gumy do żucia zawierające takie substancje jak wapń i wodorowęglany mogą poprawić stan jamy ustnej, ograniczając występowanie dolegliwości stomatologicznych i zmniejszając liczbę szkodliwych bakterii. Jednak celowanie w koronawirusa tym sposobem jest podejściem nowatorskim.

Wirus SARS-CoV-2 przedostaje się do ludzkich komórek, przyczepiając się do białek ACE2, znajdujących się na powierzchni niektórych komórek w naszym ciele. Naukowcy wyprodukowali więc gumę zawierającą wysoki poziom białek ACE2, znajdujących się w roślinach, zakładając, że białka te w gumie do żucia mogą "uwięzić" cząsteczki wirusa w jamie ustnej, redukując możliwość zakażenia naszych komórek i rozprzestrzeniania się na innych ludzi.

Naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii przetestowali gumę do żucia w probówkach, użyli również próbek śliny i wymazów od hospitalizowanych pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Podczas eksperymentów cząsteczki wirusa przyczepiały się do receptorów ACE2. Jak twierdzą naukowcy, miano wirusa w próbkach zmniejszyło się o ponad 95 procent. Naukowcy dodali, że używanie gumy jako środku do zmniejszania siły wirusa mogłoby być przydatne w krajach, w których szczepionki nie są powszechnie dostępne.

RadioZET.pl/PAP/Webmd.com