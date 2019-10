Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Strzelanina wynikła z porachunków gangsterskich. Jak podaje „El Imparcial”, w samej strzelaninie zginęły cztery osoby, a kolejne dwie zmarły w szpitalu na skutek ran.

Do zamieszania doszło w poniedziałek na cmentarzu La Verbena, na przedmieściach stolicy Gwatemali.

Lokalne media pokazały zakrwawione zwłoki na głównej alejce cmentarza i pomiędzy grobowcami.

W Gwatemali regularnie dochodzi do wojen gangów i serii strzelanin. Jak podaje PAP, co roku ginie tam ok. 4500 ludzi, głównie zaangażowanych w przemyt narkotyków.

RadioZET.pl/PAP/ El Imparcial