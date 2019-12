Co najmniej 20 osób zginęło, a kilkanaście ucierpiało w wypadku autobusu we wschodniej Gwatemali – podała krajowa agencja ds. katastrof. Pojazd zderzył się z ciężarówką. Wśród ofiar jest dziewięcioro dzieci.

Tragiczny wypadek we wschodniej Gwatemali. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Gualan. Jak podała agencja ds. katastrof, autobus jechał do stolicy z północno-wschodniego departamentu Peten.

Z powodu tragedii „głębokie ubolewanie” przekazał prezydent elekt Gwatemali Alejandro Giammattei. Rannych po tragedii przewieziono do lokalnych szpitali.

Niejasna pozostaje przyczyna wypadku. Strażacy przekazali jedynie, że ciężarówka najprawdopodobniej uderzyła w tył autobusu.

