Hiszpański sąd nie zgodził się, by 24-letni syn wrócił do rodziców i żył na ich koszt – informuje PAP. To bezprecedensowy wyrok w kraju, w którym co drugi dorosły Hiszpan przed „trzydziestką” mieszka z rodzicami, a bezrobocie wśród młodych sięga 25 procent. W opinii sądu zaważyły „studencki” tryb życia i niegospodarność skarżącego.