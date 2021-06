Zniesienie restrykcji dla podróżnych z Polski. Jest data zmiany przepisów

Hiszpania szeroko otwiera granice dla podróżujących z Polski. Jak podkreśliła polska ambasada, zniesienie restrykcji dla Polaków na razie będzie obowiązywać przez kilka dni.

“W dniach 21-27 czerwca podróżując z Polski do Hiszpanii nie trzeba przedstawiać wyniku testu lub certyfikatu szczepienia” - poinformowała placówka dyplomatyczna w komunikacie na Twitterze.

Hiszpania znosi restrykcje dla podróżnych z Polski

Sprecyzowano, że przed wyjazdem obywatele Polski powinni wypełnić specjalny formularz kontroli sanitarnej dla podróżujących, przygotowany przez władze medyczne Hiszpanii, a także zalecono zapoznanie się z informacjami na stronie polskiego rządu o restrykcjach przeciwepidemicznych obowiązujących w tym kraju.

Ambasada RP w Madrycie zaleciła też, aby przed udaniem się do Hiszpanii podróżni sprawdzili, czy linie lotnicze lub hotel nie wymagają negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Jak przekazał w poniedziałkowym komunikacie rząd Hiszpanii, przywileje podróżne Polaków wynikają z faktu, że Polskę wykreślono z listy państw ryzyka sanitarnego. Wyjaśniono, że za tydzień hiszpańskie władze sanitarne rutynowo dokonają kolejnej aktualizacji listy państw, z których podróżni nie będą musieli przedstawiać dokumentów związanych z Covid-19.

“Polska stała się bezpieczna. Do Hiszpanii można wjechać jedynie z kodem QR formularza kontroli sanitarnej” - poinformował rząd na stronie oficjalnego portalu turystycznego Hiszpanii “Travel Safe Spain”.

Włochy też zmieniają zasady dla Polaków

Z Polski do Włoch można wjechać przedstawiając zaświadczenie o zakończeniu szczepienia przeciwko Covid-19, wyleczeniu lub z testem wykonanym w ciągu 48 godzin - te zaktualizowane informacje podała w poniedziałek ambasada RP w Rzymie.

Polska placówka we Włoszech wyjaśniła, że osoby wjeżdżające do Włoch z Polski i innych krajów UE muszą zarejestrować swój przyjazd na platformie internetowej EU Digital Passenger Locator Form, a w przypadku problemów technicznych - wypełnić ręcznie oświadczenie.

Ponadto należy przedstawić certyfikat w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass), zaświadczający o: ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch szczepionką zatwierdzoną przez UE, przebytej chorobie Covid-19 lub negatywnym wyniku testu molekularnego lub antygenowego, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy włoskiej. Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej 6. roku życia.

W przypadku niespełnienia tych warunków należy poddać się 10-dniowej kwarantannie, zgłosić swój przyjazd do właściwej miejscowo placówki służby zdrowia i wykonać test wymazowy po zakończeniu kwarantanny - podkreśliła ambasada.

Testów nie muszą przedstawiać osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą ich terytorium w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki tranzyt, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby uznaniem podróży za krótki pobyt, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów. Testy nie obowiązują osób przesiadających się na lotniskach we Włoszech podczas podróży do innych państw, bez opuszczania strefy tranzytowej.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK