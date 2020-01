Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W nielegalnej hodowli w Madrycie, policjanci naliczyli łącznie 270 psów, głównie rasy chihuahua. Pseudohodowla ukryta była w piwnicy jednego z domów. Jak czytamy na stronie internetowej hiszpańskiej policji, była ona podzielona na trzy sekcje: rozpłodową, sprzedaży oraz sekcję psów gotowych do rozmnażania.

W piwnicy policjanci znaleźli także rozkładające się ciała dwóch psów. Były one owinięte w gazety.

Podczas interwencji, policjanci odkryli jeszcze jedną szokującą rzecz. – Niektóre psy zwróciły naszą uwagę wyjątkowo słabym szczekaniem. Po odpowiednich badaniach wyszło na jaw, że przeszły zabieg wycięcia strun głosowych – tłumaczy jeden z funkcjonariuszy i dodaje - Zabiegi były przeprowadzane po to, żeby psy nie szczekały i nie alarmowały sąsiadów nieświadomych istnienia nielegalnej hodowli.

W związku z nielegalnym handlem zwierzętami, policja zatrzymała pięć osób. Wśród nich byli dwaj weterynarze, którzy zapewniali psom opiekę medyczną i wszczepiali im lokalizujące ich chipy. Wstępne wyniki śledztwa wskazują na to, że grupa miała do tej pory zarobić na nielegalnym handlu ok. 2 miliony euro.

RadioZET.pl/ Policia.es