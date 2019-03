Miał zabić turystę w trakcie bójki. Zatrzymano go na lotnisku

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

33-letni Jim Clark zmarł w wyniku bójki w popularnym hiszpańskim kurorcie Benidorm (we wschodniej części Hiszpanii).

Clark przyleciał do turystycznej miejscowości wraz z grupą znajomych. Mieli oni świętować wieczór kawalerski przyjaciela. W piątek nad ranem, niedługo po tym, jak zameldowali się w hotelu, pomiędzy nimi a innymi mężczyznami w barze wywiązała się bijatyka.

33-latkowi zadano potężny, śmiertelny cios w głowę. Mężczyzna zmarł na miejscu, po godzinie 3.00 nad ranem.

„Podejrzany został aresztowany na lotnisku”

Policja potwierdziła, że 33-latek podejrzany o zabójstwo Clarka został aresztowany. Funkcjonariusze zatrzymali go na lotnisku w Alicante, kiedy czekał na wejście na pokład samolotu lecącego do Wielkiej Brytanii. Jak podały lokalne media, podejrzany również pochodzi ze Szkocji.

Jak z kolei poinformowały źródła zbliżone do sprawy, „w niedzielę około godziny 13.00 funkcjonariusze z komendy policyjnej w Benidorm aresztowali 33-letniego Brytyjczyka podejrzanego o zabójstwo innego 33-letniego Brytyjczyka, do którego doszło we wczesnych godzinach porannych w piątek”.

– Podejrzany został aresztowany na lotnisku w Alicante, podczas gdy czekał na powrotny lot do swojego miasta w Szkocji – zakomunikowano.

Decyzję o tym, czy podejrzany pozostanie w areszcie tymczasowym, podejmie sąd po jego uprzednim przesłuchaniu.

RadioZET/Daily Mirror/JZ