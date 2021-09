Nie żyje 5-latek pogryziony przez psa. Zwierzę zaatakowało, gdy chłopiec spał

5-letni chłopiec, zamieszkały w hiszpańskiej Andaluzji, zmarł po tym, jak został ugryziony przez psa. Służby wyjaśniają, w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia.

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę ok. godz. 3 na farmie położonej przy drodze prowadzącej do miejscowości Lucena w prowincji Kordoba w Andaluzji (południowa Hiszpania). Jak donosi Emergencias 112 Andalucias - służba ratunkowa działająca przy hiszpańskim MSW - pies razy Malinois (belgijski pies pasterski) zaatakował śpiącego chłopca.

Hiszpania. Nie żyje 5-latek. Chłopiec został ugryziony przez psa

5-latek został pogryziony w szyję i klatkę piersiową. Natychmiast po dotarciu na miejsce służb medycznych został przetransportowany do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować.

Chłopiec przebywał na farmie ze swoimi rodzicami, którzy byli tam zatrudnieni jako nadzorcy. Z kolei, jak podaje portal theolivepress.es, pies należał do właściciela nieruchomości, który na co dzień mieszka w innym mieście (choć również w prowincji Kordoba). Zwierzę jest zaczipowane i na razie znalazło się pod opieką policji. Nie zdecydowano, jakie będą jego dalsze losy.

Psy belgijskiej rasy Malinois są określane jako "bardzo inteligentne i pełne energii". Często wykorzystywane są jako psy obronne, służą również w policji.

RadioZET.pl/theolivepress.es/juntadeandalucia.es