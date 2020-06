Hiszpania. Chodzi o słynny obraz "Niepokalane Poczęcie" barokowego artysty Bartolomego Estebana Murillo. Jak się okazało, renowacji dzieła podjął się całkowicie niewykwalifikowany pracownik. Odrestaurowanie obrazu powierzono…konserwatorowi mebli. Efekt jego pracy jest przytłaczający. Twarz Maryi zupełnie przypomina wersji z oryginału.

Obraz został poddany renowacji na polecenie prywatnego kolekcjonera sztuki z Walencji – chodziło o to, by „odświeżyć” dzieło. Usługa łącznie kosztowała 1200 euro ale szybko wyszło na jaw, że konserwator nie jest w stanie poradzić sobie z tego rodzaju zleceniem. Mimo to jednak nie zrezygnował z pracy. Kiedy kolekcjoner zobaczył efekt, zażądał doprowadzenia dzieła do stanu sprzed renowacji. To tylko pogorszyło sprawę – twarz Matki Boskiej kompletnie zatraciła ludzkie rysy a kolory całkowicie się rozmyły.

Incydent ten wywołał ogromne oburzenie wśród hiszpańskich historyków i znawców sztuki, profesorów, renowatorów oraz wszelkiej maści specjalistów, zajmujących się sztuką. Środowisko domaga się zmiany prawa w tej dziedzinie by przeciwdziałać tego rodzaju niszczycielskim "renowacjom".

Nieudane renowacje i całkowicie zniszczone dzieła epokowych artystów

To zresztą nie pierwszy taki przypadek w Hiszpanii. Podobnej „renowacji” poddany został fresk "Ecce Homo" Eliasa Garcii Martineza w 2012 r. Dzieło wykonane w kościele, w miasteczku Borja. Ponad 80-letnia artystka Cecilia Gimenez całkowicie zmieniła wygląd dzieła. Przedstawiony Chrystus nie ma ludzkich rysów twarzy, zatracone zostały pierwotnie ukazane kształty.

W 2018 roku z kolei doszło do jeszcze innego incydentu.Grupa niewykwalifikowanych pracowników próbowała odnowić posąg św. Jerzego na koniu z XVI wieku. Rzeźba po ich pracy zyskała całkowicie inne kolory i nie przypominała w żadnym stopniu oryginału.

Nie uważam, że ci ludzie powinni być uznawani za "renowatorów". Ustalmy - to kretyni, którzy niszczą rzeczy

- powiedział dziennikarzom "The Guardian" Fernando Carrera, hiszpański profesor z dziedziny konserwacji zabytków.

Wyobrażacie sobie, że ktoś bez wiedzy i doświadczenia, mógłby przeprowadzać operacje chirurgiczne? Albo sprzedawać leki bez tytułu magistra farmacji? Albo stawiać budynki nie będąc architektem?

- dodawał, apelując do hiszpańskiego rządu o zmianę prawa w tym zakresie.

RadioZET.pl/TheGuradian/Twitter/Polsatnews.pl