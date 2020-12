W sobotę nad ranem w polskim sklepie w Beverwijk w Holandii doszło do kolejnego wybuchu. Tamtejsza policja informuje o "poważnych uszkodzeniach".

Sobotni wybuch w sklepie z polskimi produktami w centrum handlowym De Beverhof w Beverwijk pod Amsterdamem to już czwarta eksplozja w polskim sklepie w tym kraju w ostatnich dniach. To też ten sam supermarket, który został zniszczony 9 grudnia. Sklep nosi nazwę ''Biedronka'', ale nie należy do dużej sieci sklepów budżetowych o tej samej nazwie w Polsce.

Do wybuchu doszło około godz. 4:30. Wiadomo, że zniszczona została witryna sklepu. Policja mówi o „poważnych uszkodzeniach”. Niedługo po wybuchu niedaleko centrum handlowego spłonął też samochód. Nie wiadomo jednak, czy sprawy są ze sobą powiązane.

Przypomnijmy, że oprócz wspomnianych wybuchów w sobotę i w środę, do eksplozji doszło też we wtorek nad ranem w polskich sklepach w Aalsmeer niedaleko Amsterdamu oraz w Heeswijk-Dinther w Brabancji Północnej. W wypadkach nikt nie ucierpiał, ale wybuchy spowodowały poważne szkody materialne. Holenderska policja apeluje na swoich stronach internetowych do osób, które były świadkami tych eksplozji lub mają o nich jakieś informacje o kontakt. Oprócz tego, że toczy się w tej sprawie dochodzenie, nie przekazano żadnych dalszych informacji.

Biuro rzecznika prasowego polskiego MSZ poinformowało PAP, że poszkodowani właściciele sklepów nie są obywatelami polskimi, a w związku z tymi wydarzeniami do ambasady w Hadze nie zgłosili się jak dotąd o pomoc żadni polscy obywatele. MSZ podkreśliło, że polskie służby dyplomatyczne pozostają w kontakcie z holenderską policją, która ustala sprawców, motywy i szczegóły tych wypadków.

