Samolot z Polski wylądował na lotnisku Schiphol w Amsterdamie około godziny 8:00. Holenderskie media nie poinformowały, skąd dokładnie przyleciała maszyna ani do jakich należała linii. Z rozkładu lotów wynika, że w tym czasie w międzynarodowym porcie lotniczym Schiphol lądowały samoloty z Warszawy i z Krakowa.

Holenderska żandarmeria wojskowa poinformowała, że ośmiu pasażerów narodowości polskiej odmawiało noszenia maseczek w trakcie lotu i nie wykonywało poleceń załogi. – Mężczyźni zostali przez nas zatrzymani – przekazał rzecznik Koninklijke Marechaussee dodając, że prokuratura zadecyduje w sprawie ewentualnych dalszych sankcji. Z powodu swojego zachowania pasażerowie spóźnili się na lot przesiadkowy i musieli zapłacić grzywnę.

Holandia. Nowe obostrzenia sanitarne

Od 6 listopada w Holandii obowiązują nowe obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. Do sklepów i miejsc publicznych wracają maseczki, a certyfikaty będą obowiązywać nie tylko w restauracjach i kinach, ale także w muzeach, siłowniach i klubach sportowych.

Zaostrzenie restrykcji zapowiedział jeszcze we wtorek premier Mark Rutte. Powodem jest gwałtownie rosnąca liczba zakażeń koronawirusem. – Mamy do zakomunikowania trudne wiadomości – mówił wówczas premier Rutte. – Rosnąca liczba zakażeń COVID-19 zmusza nas do podjęcia konkretnych kroków, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa – tłumaczył.

W niedzielę ponad 20 tys. osób protestowało w Hadze przeciwko rządowej polityce przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Nie odnotowano większych incydentów i nikt nie został zatrzymany. Według organizatorów akcji zgromadziła ona ok. 50 tys. osób.

RadioZET.pl/PAP (Andrzej Pawluszek)