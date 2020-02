Polak uprawiał seks ze skrzynką na listy. Robił to obok komisariatu policji

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

Historia opisana przez portal mojaniderlandia.pl (powołującego się w na relacje holenderskich mediów), wydarzyła się 1 lutego w Venlo - 100-tysięcznym mieście w Limburgii, rejonie w południowej Holandii (blisko granicy z Niemcami).

Polak (którego personaliów nie podano do wiadomości publicznej) został zatrzymany po tym, jak złapano go na nieobyczajnym zachowaniu w bezpośrednim sąsiedztwie komisariatu policji. Nago masturbował się on bowiem z użyciem... skrzynki na listy. Nawet w obecności policjantów nie był w stanie powstrzymać się od dotykania swoich miejsc intymnych.

Jak podaje portal, to nie pierwszy raz, gdy służby interweniowały w przypadku Polaka. Wcześniej zatrzymywano go m.in. za akty wandalizmu w supermarkecie oraz atak na funkcjonariuszy.

Miejscowa policja podejrzewa, że z jakiegoś powodu mężczyzna mógł szukać schronienia w policyjnej celi, co mogło być przyczyną prowokacyjnych zachowań z jego strony, które - czego musiał być świadomy - musiały spowodować reakcję ze strony mundurowych.

RadioZET.pl/mojaniderlandia.pl