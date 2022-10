Polak wjechał w cysternę. 7 osób rannych. Policja: prawdopodobnie był pijany

Do zdarzenia doszło we wtorek w miejscowości Badhoevedorp w północnej Holandii. Prowadzona przez Polaka furgonetka zderzyła się z cysterną.

Holandia. Polski kierowca wjechał w cysternę, 7 osób rannych

Rannych zostało siedem osób, które znajdowały się w samochodzie - byli to pasażerowie z różnych krajów Europy Wschodniej - wśród nich kierowca.

54-latek trafił do szpitala, a po tym, jak został opatrzony przez lekarzy, zwolniono go do domu.

Holenderska policja poinformowała w środę, że mężczyzna w momencie wypadku najprawdopodobniej był pod wpływem alkoholu.

RadioZET.pl/polsatnews.pl/Twitter