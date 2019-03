Strzelanina w Utrechcie to atak terrorystyczny? Znaleziono list

Holenderscy prokuratorzy i policja „poważnie” biorą pod uwagę terrorystyczny motyw poniedziałkowej strzelaniny w Utrechcie. W samochodzie, którym uciekał główny podejrzany, znaleziono list. Zdaniem służb może on wskazywać na to, że działanie sprawcy miało podłoże ekstremistyczne.

– Motyw terrorystyczny jest poważnie brany pod uwagę – stwierdzili we wspólnym oświadczeniu holenderscy prokuratorzy i policjanci.

W czerwonym Renault Clio, którym uciekał po ataku główny podejrzany Gokmen Tanis, śledczy znaleźli list i ich zdaniem może on wskazywać na to, że działanie sprawcy miało swoje źródło w islamskim ekstremizmie. Dodali jednak, że inne motywy także są brane pod uwagę.

Gokmen Tanis to 37-latek urodzony w Turcji. Został zatrzymany kilka godzin po strzelaninie.

Mężczyzna był znany policji. Holenderskie służby już wcześniej zatrzymały go z powodu podejrzenia o przynależność do Państwa Islamskiego. Wkrótce jednak go zwolniły.

Poza Tanisem policja zatrzymała po ataku jeszcze dwóch innych mężczyzn z Utrechtu w wieku 23 i 27 lat. Pozostają w areszcie.

W poniedziałkowej strzelaninie w Holandii zginęły trzy osoby. To 19-letnia kobieta z Vianen niedaleko Utrechtu i dwóch mężczyzn w wieku 28 i 49 lat z samego Utrechtu. Siedem innych osób - jak podają służby - zostało rannych, w tym trzy ciężko.

Turecka państwowa agencja Anatolia informowała w poniedziałek, powołując się na bliskich napastnika, że mężczyzna najpierw strzelił do swojego krewnego „z powodów rodzinnych”, a później otworzył ogień do innych osób w tramwaju, które chciały udzielić pomocy poszkodowanemu. Tych informacji nie potwierdziły jednak holenderskie służby.

– Jak dotąd nasze dochodzenie nie wykazało związku między głównym podejrzanym a ofiarami – poinformowali policjanci i prokuratorzy.

RadioZET.pl/AFP/JŚ