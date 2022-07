Zwłoki Polaka wyciągnięto z rzeki. "Łowił ryby i grillował"

Zwłoki 52-latka znaleziono w sobotę w rzece Moza w okolicach holenderskiej miejscowości Grubbenvorst. Policja zidentyfikowała go jako Polaka. W sprawie wszczęto śledztwo.

Do tragedii doszło w Grubbenvorst w południowo-wschodniej Holandii (Limburgia). Zespół nurków z Den Bosch w sobotę po południu znalazł w rzece Moza martwego mężczyznę.

Zwłoki Polaka w rzece w Holandii

Według rzecznika straży pożarnej północnej Limburgii mężczyzna to Polak. Potwierdziła to także holenderska policja. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami 52-latek wszedł do wody około 14:30. Miał przejść 10-15 metrów w głąb rzeki, kiedy nagle zniknął. Znajomi natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe.

Mężczyzna na co dzień mieszkał w Niemczech. Jak podają holenderskie media, powołując się na relację policji, wraz z trzema kompanami łowił ryby i grillował nad rzeką. Aby się ochłodzić, wszedł do Mozy. Możliwe, że się potknął.

Akcję poszukiwawczą prowadzono z udziałem helikoptera policyjnego i łodzi wyposażonej w system sonarowy. Nurkowie w końcu znaleźli ciało Polaka. W sprawie wszczęto śledztwo, ale policja nie podejrzewa przestępstwa.

