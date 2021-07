Przyjął cztery dawki szczepionek przeciw Covid-19. Ekspert ostrzega

Specjalista od spraw układu oddechowego z Hong-Kongu Leung Chi-chiu przestrzegł w poniedziałek przed przyjmowaniem czterech dawek szczepionek na Covid-19. Odniósł się w ten sposób do historii 30-latka z Singapuru, który przeszedł ponowne szczepienie, by otrzymać zaświadczenie pozwalające mu wchodzić do barów.