Do makabrycznego odkrycia doszło 21 lipca podczas lotu z Ankary do Dusseldorfu. Stewardesa linii SunExpress znalazła w swojej sałatce głowę węża - informuje turecki portal Gazete Duvar.

Szokujące odkrycie na pokładzie samolotu. Głowa węża w jedzeniu

Dowodem bulwersującego incydentu jest nagranie, które szybko przedostało się do mediów. Jedzenie miało być przeznaczone wyłącznie dla załogi samolotu.

Firma cateringowa zaprzecza, jakoby głowa węża dostała się do posiłku w jej kuchni. Zdaniem przedstawicieli dostawcy byłoby to niemożliwe ze względu na "rygorystyczne protokoły". "Część zwierzęcia musiała zostać podrzucona do dania po jego przygotowaniu" - oświadczono.

Rzecznik linii lotniczych poinformował o "wszczęciu szczegółowego dochodzenia w tej sprawie". "Naszym priorytetem jest, aby usługi, które świadczymy dla naszych gości w naszych samolotach były najwyższej jakości, a zarówno nasi goście, jak i pracownicy odczuwali komfort i bezpieczeństwo podczas lotu" – przekazano. Do wyjaśnienia sprawy przewoźnik zawiesił współpracę z dostawcą.

To nie pierwsze rzekome naruszenie bezpieczeństwa żywności dotyczące SunExpress. Wcześniej w jedzeniu znajdowano już np. ślimaki i chrząszcze.

RadioZET.pl/nypost.com