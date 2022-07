Horror podczas wakacji w Egipcie. Nie żyje 6-letni chłopczyk

Rodzina z Palermo na Sycylii cały rok marzyła o wakacjach nad Morzem Czerwonym. 26 czerwca Włosi rozpoczęli urlop w luksusowym kurorcie w Szarm el-Szejk. Błogi odpoczynek zamienił się w horror po tym, jak 6-letni chłopczyk Andrea, jego matka Rosalia i ojciec Antonio zachorowali.

Egipt. 6-latek zmarł podczas wakacji. Jego ojciec wciąż jest w ciężkim stanie

6-letni Andrea zaczął się źle czuć w ubiegły piątek. Ciągle wymiotował, miał gorączkę i bolał go brzuch. Jego mama, która jest w czwartym miesiącu ciąży, myślała, że to objawy udaru cieplnego. Ona i jej mąż też jednak szybko zaczęli narzekać na samopoczucie.

Rodzina poszła do lecznicy, w której zdiagnozowano u nich zatrucie pokarmowe. Odwodniony Andrea i jego ojciec dostali kroplówki, a cała trójka tabletki. Zadzwonili jeszcze do lekarza we Włoszech, by upewnić się, że leki rzeczywiście są na wspomnianą przypadłość. Medyk potwierdził.

W sobotę ojciec i syn nadal źle się czuli, dlatego wezwano karetkę. Antonio i Andrea trafili na oddział intensywnej terapii, gdzie chłopiec został podłączony pod kroplówkę, a po godzinie zmarł. "Mój siostrzeniec był w bardzo ciężkim stanie. Dowiedzieliśmy się, że pomimo trwającej godzinę reanimacji nic nie mogli zrobić"– powiedział wujek dziecka Roberto Manosperti, cytowany przez dziennik "La Stampa".

Ojciec 6-latka nadal pozostaje w szpitalu. "Mój szwagier ma problemy z nerkami i sercem, niską saturację, nie może wstać. Chcemy wszystkich zabrać do domu, niech ktoś nam pomoże” – apelował Manosperti.

Rodzina próbowała wynająć prywatny lot, ale to niemożliwe ze względu na wysokie koszty i raporty medyczne, których nie chcą dać parze w szpitalu. Małżeństwo zrobiło także testy toksykologiczne, które wykluczyły zatrucie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch zostało poinformowane o sprawie, a egipska policja wszczęło śledztwo.

