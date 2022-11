Horror w szpitalnych kostnicach. Morderca nagrywał, jak wykorzystuje seksualnie zwłoki kobiet

68-letni David Fuller z Wielkiej Brytanii został skazany w grudniu 2021 roku na podwójne dożywocie za zabójstwo dwóch kobiet, 25-letniej Wendy Knell i 20-letniej Caroline Pierce, w Tunbridge Wells (miasto w hrabstwie Kent, na południu Wielkiej Brytanii).

Wendy została zabita w swoim łóżku w czerwcu 1987 roku, a jej ciało znalazł chłopak. Była bita i duszona. W listopadzie tego samego roku Fuller uprowadził Caroline sprzed jej domu. Trzy tygodnie później jej zwłoki znalazł rolnik 65 km od domu 20-latki. Caroline była naga, na ciele miała tylko rajstopy. Także była bita i duszona przez Fullera. Po zabójstwie obie kobiety zostały wykorzystane seksualnie.

Fuller był elektrykiem w szpitalach. Wykorzystał 101 zwłok

Przez wiele lat brytyjska policja nie mogła ustalić sprawcy podwójnego zabójstwa. Dopiero po latach śledczy wpadli na trop Fullera. Ślady jego DNA znaleziono na intymnych częściach ciała i rajstopach zamordowanych kobiet. W trakcie przeszukania domu podejrzanego policjanci znaleźli filmy i zdjęcia z wykorzystywania seksualnego przez Fullera zwłok kobiet w kostnicach szpitalnych. Okazało się, że mężczyzna sprofanował w ten sposób 101 ciał dzieci i kobiet w wieku od 9 do 100 lat.

Fuller miał dostęp do zwłok, ponieważ pracował jako elektryk w kilku szpitalach. Mężczyzna przyznał się zarówno do zabójstwa dwóch kobiet, jak i wykorzystywania seksualnego ciał w kostnicach w Tunbridge Wells, Kent i Sussex w latach 2008-2020. Za to otrzymał dodatkowe 12 lat więzienia.

Zabójca David Fuller przewieziony do aresztu w hrabstwie Kent ‧ fot. Kent Police ‧ fot. Kent Police

Fuller usłyszał kolejne zarzuty. Chodzi o 23 ciała

- Najnowsze zarzuty dotyczą wykorzystania seksualnego zwłok kolejnych 23 dorosłych kobiet w2007 do 2020 roku. W czwartek David Fuller stawił się przed sądem koronnym w Croydon i przyznał się do postawionych mu zarzutów - poinformowała policja hrabstwa Kent.

Trwa dochodzenie, w jaki sposób David Fuller mógł niezauważony sprofanować tyle ciał. Raport w tej sprawie ma zostać opublikowany przez brytyjskie ministerstwo zdrowia do połowy 2023 roku.

