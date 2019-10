W wyniku zawalenia się części hotelu Hard Rock co najmniej trzy osoby trafiły do szpitala – ustalił lokalny portal The Times-Picayune. Niektóre media podają jednak, że rannych zostało 13 osób.

W sieci pojawiają się już nagrania ukazujące moment zawalenia budynku.

Budowa hotelu Hard Rock w Nowym Orleanie została ogłoszona w lutym 2018 roku. Jego otwarcie planowano na wiosnę przyszłego roku.

RadioZET.pl/nola.com