Huragan Alex nawiedził zachodnią część Europy. Agencja AFP informowała dziś o ośmiu osobach oficjalnie uznanych za zaginione i kolejnych trzech, z którymi nie można się skontaktować. Chodzi m. in. o dwóch strażaków, ale też dwie osoby, które mogły zostać porwane przez wzburzoną wodę, gdy ich domy się zawaliły.

Huragan Alex wespół z falą powodziową najmocniej dotknęły gminy w dolinie rzeki Roya, w rejonie Tende oraz w dolinie Vesubie w regionie alpejskim. - Wiele domów zostało zniszczonych, miejscowości, jak m.in. Saint-Martin-Vesubie są odcięte od świata – informuje AFP. Odnotowano np. zniszczenie mostu w wiosce liczącej około 1400 mieszkańców.

Sieć telefoniczna jest bardzo słaba, a komunikacja stała się bardzo utrudniona. Dostawca energii Enedis przekazał, że ponad 12 tys. gospodarstw jest pozbawionych prądu.

Wiele dróg w regionie nie nadaje się do użytku, część z nich grozi osunięciem. - Na przełęczy Turini, droga została zamknięta ze względu na ryzyko osunięcia się ziemi – informuje AFP. Służby meteorologiczne Meteo France podały, że opady deszczu osiągnęły nawet 500 mm, co doprowadziło do błyskawicznych, lokalnych powodzi.

Intensywne deszcze dają się również we znaki mieszkańcom Wielkiej Brytanii. Daily Mail donosi, że w rekordowych prognozach przewiduje się nawet 12 cm deszczu. W fotorelacjach nie brakuje takich kadrów, jak w pełni zalane ulice, a nawet zanurzone po szyby samochody.

