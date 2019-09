Tak Dorian wygląda od środka. Łowcy huraganów wlecieli w sam środek żywiołu

Huragan Dorian, który jako huragan piątej kategorii spustoszył w niedzielę Bahamy, osłabł do kategorii czwartej. Mimo to nadal mówi się, że to najpotężniejszy żywioł na Atlantyku od czasu huraganu w Święto Pracy w 1935 roku.

Jego siłę sprawdzili od wewnątrz badacze Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA). 1 września samolotem Lockheed WP-3D Orion, nazywanym „łowcą huraganów”, wlecieli do oka Doriana, klasyfikowanego wówczas jako huragan piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona.

Wszystko po to, żeby zebrać dane o niebezpiecznym żywiole, które z kolei pomogą im dokładniej opracowywać prognozy i w przyszłości lepiej ostrzegać mieszkańców zagrożonych terenów. Przy okazji meteorolodzy wykonali unikatowe zdjęcia, a nagranie udostępnili w sieci.

Oglądaj

Huragan Dorian słabnie, ale wciąż jest śmiertelnie niebezpieczny, bo wiatr wieje z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę, a fale mogą sięgać nawet 7-9 metrów.

Dorian do wybrzeży Florydy dotrze prawdopodobnie w nocy z poniedziałku na wtorek. Zgodnie z komunikatem Amerykańskiego Czerwonego Krzyża efekty uderzenia Doriana może odczuć nawet 19 milionów mieszkańców Florydy, Georgii i Karoliny Południowej.

W obawie przed katastrofalnymi skutkami huraganu władze zarządziły obowiązkową ewakuację w tych trzech stanach. Obejmuje ona miliony Amerykanów z nakazu gubernatorów Florydy, Georgii i Karoliny Południowej. Innych mieszkańców wezwano do przygotowania odpowiednich zapasów na kilka dni na wypadek przerw w dostawie elektryczności i wody.

