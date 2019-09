Huragan Dorian. Po przejściu przez Bahamy żywioł osłabł. Kieruje się do USA

Huragan Dorian, który jako huragan piątej kategorii spustoszył w niedzielę Bahamy, osłabł do kategorii czwartej. Mimo to wciąż jest śmiertelnie niebezpieczny. Żywioł, nazywany w amerykańskich mediach "potworem Dorianem", zbliża się do Florydy.

Huragan Dorian osłabł do kategorii 4 w skali Saffira-Simpsona, jednak przez najbliższych kilka dni wciąż pozostanie bardzo silny. Niszczycielski żywioł przemieszcza się "niebezpiecznie blisko" Florydy - podało w poniedziałek amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

Dorian znajduje się obecnie ok. 180 km na wschód od miasta West Palm Beach na Florydzie. Podmuchy wiatru osiągają teraz prędkość do 249 kilometrów na godzinę. Na Bahamach wiatr rozpędzał się w porywach do nawet 355 kilometrów na godzinę, przy czym fale osiągały wysokość ponad 7 metrów.

Huragan Dorian zbliża się do USA

Oczekuje się, że do wybrzeży Florydy huragan dotrze w nocy z poniedziałku na wtorek. Zgodnie z komunikatem Amerykańskiego Czerwonego Krzyża efekty uderzenia Doriana może odczuć nawet 19 milionów mieszkańców Florydy, Georgii i Karoliny Południowej. W obawie przed katastrofalnymi skutkami huraganu władze zarządziły obowiązkową ewakuację w tych trzech stanach. Obejmuje ona miliony Amerykanów z nakazu gubernatorów Florydy, Georgii i Karoliny Południowej. Innych mieszkańców wezwano do przygotowania odpowiednich zapasów na kilka dni na wypadek przerw w dostawie elektryczności i wody.

"To po prostu absolutnie druzgocąca, zagrażająca życiu sytuacja" - komentował dyrektor NHC w Miami Ken Graham. Jak wynika z prognoz, Dorian będzie się przemieszczał niebezpiecznie blisko linii brzegowej wschodniego wybrzeża Florydy od poniedziałku w nocy do wtorku, a może nawet środy wieczorem. Dotrze też do Georgii. Rozlegają się przestrogi, że nawet jeśli centrum huraganu nie uderzy na lądzie, nie można wykluczyć ogromnych szkód.

>> Huragan Dorian - online na żywo. Jak sprawdzić, gdzie się teraz znajduje? [MAPA LIVE, RADAR]

Analitycy UBS Group AG szacują, że jeśli Dorian nawiedzi wschodnie wybrzeże Florydy, w ciągu kilku najbliższych dni może spowodować straty rzędu 40 mld dolarów. W opinii NHC Dorian już jest najpotężniejszym żywiołem na Atlantyku od czasu huraganu w Święto Pracy w 1935 roku. Był on najsilniejszy wśród wszystkich kataklizmów, które dotknęły USA od czasu, gdy prowadzone są pomiary.

Bahamy po przejściu huraganu Dorian

Dorian w nocy z niedzieli na poniedziałek zdewastował Bahamy. Siła żywiołu zniszczyła 13 tysięcy domów. Mieszkańcy wyspy Marsh Habour najsilniejszy w tym roku huragan przeżyli w ciemności, bo zerwana została sieć elektryczna.

"Wszędzie wokół mnie - szkody. Zniszczone są samochody i domy. To właśnie zostało z Marsh Harbour" – mówił cytowany przez CNN mieszkaniec wyspy Vernal Cooper.

W poniedziałek lokalne media poinformowały o pierwszej ofierze śmiertelnej huraganu. To 8-letni chłopiec, który najprawdopodobniej utonął. Na Bahamach woda wciąż jest śmiertelnie niebezpieczna. Miejscami jej poziom jest tak wysoki, że woda sięga dachów.

