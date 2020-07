Zaliczony do kategorii 1 huragan Douglas uderzył w Hawaje. Władze ostrzegły mieszkańców aby zaopatrzyli się w żywność i pozostali w domach.

Huragan Douglas o prędkości wiatru dochodzącej do 145 km/godz znajduje się obecnie w odległości ok. 150 km od północno wschodnich wybrzeży wyspy Maui i przesuwa się z prędkością ok. 26 km/godz na zachód.

Według prognoz Krajowego Centrum ds. Huraganów w Miami, Douglas przejdzie nad wyspami Maui, Kauai i Oahu, gdzie znajduje się stolica Hawajów - Honolulu (ok. 350 tys. mieszkańców) lub w bardzo małej od nich odległości.

Huragan Douglas uderzył w Hawaje. "Bądźmy przygotowani na najgorsze"

Burmistrz Honolulu Kirk Caldwell otworzył tymczasowe pomieszczenia, mogące służyć za schrony dla ok. 1600 osób. Ostrzegł jednak, że mogą one być użyte jedynie w ostateczności ponieważ trudno będzie w nich zachować środki ostrożności obowiązujące w czasie pandemii koronawirusa.

Szef lokalnych władz na wyspie Maui Michael Victorino zaapelował do mieszkańców o zgromadzenie zapasów żywności i unikanie wychodzenia na otartą przestrzeń. "Bądźmy przygotowani na najgorsze i miejmy nadzieję na najlepsze" - powiedział Victorino w lokalnej telewizji KHON News.

Meteorolodzy podkreślają, że huragan o tej sile jest rzadkim zjawiskiem na Pacyfiku w rejonie Hawajów.

