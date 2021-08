Ponad 25 tysięcy ludzi rozpoczęło akcję poszukiwawczą i ratunkową, kiedy w poniedziałek huragan Ida osłabł do kategorii burzy tropikalnej. W Luizjanie, Missisipi, Teksasie i Alabamie w niwelowaniu skutków huraganu pomaga ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy Gwardii Narodowej.

Huragan Ida uderzył w wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Według CNN nie minęło jeszcze zagrożenie dla życia z powodu powodzi. Fala sztormowa podniosła poziom wody w rzece Missisipi o prawie 2,5 metra, a silny wiatr spowodował, że woda płynęła w przeciwnym kierunku. W usuwaniu skutków powodzi wciąż pomaga ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy Gwardii Narodowej.

Jak powiadomiła firma Edison Electric Institute (EEI), ponad 80 proc. z 1,1 mln jej klientów w Luizjanie, w tym cały Nowy Orlean, nie ma prądu. Przeszło 3200 km linii przesyłowych jest wyłączonych z eksploatacji. Do przywrócenia zasilania zmobilizowano m.in. 25 tys. pracowników z co najmniej 32 stanów i Dystryktu Kolumbia.

Huragan Ida uderzył w USA. Tysiące ludzi w akcji poszukiwawczo-ratunkowej

- Myślę, że musimy być realistami i przygotować ludzi na najgorszy scenariusz, tak jak w przypadku huraganu Laura i Lake Charles, gdzie zajęło to (przywrócenie zasilania, przyp.) tygodnie – ocenił cytowany przez CNN członek rady miasta w Nowym Orleanie Joe Giarrusso. "Duża część dróg jest zablokowana przez powalone drzewa i linie energetyczne. Niektóre obszary zalane są wodą. Także rozrzucony gruz może bardzo utrudnić poruszanie się po naszych drogach" - wyjaśniła policja stanowa w Luizjanie. Służby odradzały ludziom podróże, "ponieważ to właśnie niebezpieczne warunki mogą stworzyć dodatkowe sytuacje kryzysowe, którym można by zapobiec."

Dotychczas władze potwierdziły jeden zgon z powodu Idy. Gubernator Luizjany John Bel Edwards przewidywał jednak, że w miarę jak trwają poszukiwania i akcja ratunkowa, "liczba ofiar śmiertelnych może znacznie wzrosnąć".

Ida doprowadziła też do zniszczeń obiektów przemysłu naftowego. Może to wpłynąć na podwyżkę cen benzyny, pogłębiając inflację. Galon zwykłej benzyny kosztował w poniedziałek przeciętnie 3,15 dolara. Ceny hurtowe w nocy z niedzieli na poniedziałek wzrosły aż o 10 centów za galon (3,7 litrów), więc w opinii Amerykańskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego także detaliczne mogą się zwiększyć.

Ida uderzyła w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej dokładnie 16 lat po tym, jak nawiedził je huragan Katrina. W niedzielę przetaczała się z wiatrem o prędkości ok. 150 mil na godzinę. Uplasowało ją to na piątym miejscu wśród najsilniejszych huraganów, które kiedykolwiek nawiedziły kontynentalne USA. Po północy stopniowo słabła, przechodząc nad Nowym Orleanem w burzę kategorii 1.

