Uderzenie huraganu Marco i sztormu Laura. Tysiące ludzi uciekają z domów

Huragan Marco i tropikalny sztorm Laura przechodziły w niedzielę nad Karaibami i Zatoką Meksykańską zmuszając tysiące mieszkańców rejonów przybrzeżnych do ucieczki. Marco ma zaatakować wybrzeża amerykańskiego stanu Luizjana w poniedziałek.

Huragan Marco, o prędkości wiatru ok. 120 km godz., nawiedzi m. in. Nowy Orlean i okolice, czyli te same rejony, które spustoszył w 2005 r. huragan Katrina.

Mieszkańcy Nowego Orleanu pamiętający tamten kataklizm, którego ślady są jeszcze widoczne do dziś, przygotowują się na odparcie ataku żywiołu.

Huragan Marco i tropikalny sztorm Laura uderzą w USA

Gubernator Luizjany John Bel Edwards ostrzegł mieszkańców stanu, że jeśli nie opuszczą swoich domów do niedzieli to powinni przygotować się na atak zarówno na atak Marco jak i podążającej w ślad za nim Laury.

Tropikalny sztorm Laura przeszedł w niedzielę nad Dominikaną, Haiti i Kubą zabijając co najmniej 10 osób i wyrządzając znaczne zniszczenia. Żywioł zalał drogi, podtopił tysiące domów i pozbawił dopływu prądu ponad milion ludzi.

Tysiące ludzi uciekają przed Marco i Laurą. 10 ofiar śmiertelnych

Według prognoz Laura również dotrze do Luizjany a także do Teksasu. Sztorm może wkrótce przekształcić się w huragan kategorii 2 lub 3 w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Oglądaj

Donald Trump ogłosił w niedzielę stan Luizjana obszarem klęski żywiołowej co umożliwi udzielenie pomocy federalnej. Wcześniej ogłosił podobną decyzję wobec Portoryko, które jest terytorium stowarzyszonym z USA i ogarniętej pożarami Kalifornii.

RadioZET.pl/PAP