Trampki, opony, mikrofony, telewizory, kiełbaski, a nawet dron zwiadowczy własnej armii – takie „łupy” zdobyte w wojnie w Ukrainie wysyłali do ojczyzny rosyjscy żołnierze. Dowody zdobył rosyjski niezależny serwis Mediazona.

Rosja niszczy, zabija, ale i plądruje w wojnie w Ukrainie, czego dowodem są doniesienia o kolejnych kradzieżach. Pierwsze nagrania pojawiły się dzięki staraniom białoruskiego blogera Antona Motolko już w kwietniu. Wtedy udało się dotrzeć do nagrania w jednym z przygranicznych centrów wysyłkowych w Mozyrzu.

Tym razem serwis Mediazona przyjrzał się sprawie znacznie szerzej. Przygotowano swoistą "mapę" wysyłek, która jest ściśle powiązana z wojną w Ukrainie. Do wielu miast Rosji trafiają ogromne ilości paczek z łupami wojennymi.

"Hurtowa grabież". Rosjanie wywieźli z Ukrainy nawet drona ich armii

Mediazona wnikliwie przeanalizował, w jaki sposób rosyjskie wojsko korzysta z usług firmy CDEK. Objął on 13 miast położonych wzdłuż granicy Ukrainy z Rosją oraz Białorusią. "Zaobserwowaliśmy nie tylko ogromny wzrost wysyłek, który zbiegł się z wybuchem wojny, ale także niezwykłe połączenia między miastami, potwierdzające wersję hurtowej grabieży" – czytamy w serwisie Mediazona.

Rosjanie wykazali się nie lada kreatywnością – okazało się, że w jednej z paczek potrafili wysłać do Rosji drona wojskowego – prawdopodobnie własnej armii (Orlan-10). To oznaczałoby, że obrabowali własne wojsko.

"Szczyt takich przesyłek przypadł na 4 kwietnia – wysłano wówczas prawie cztery tony (towaru). Po krótkim spadku, dokładnie tydzień później, waga (dzienna) podejrzanych wysyłek ponownie wzrosła do trzech ton, po czym rozpoczął się spadek. W okresie od 21 lutego do 20 maja większość ładunków trafiła do Moskwy i Jekaterynburga – odpowiednio 10,3 i 6 ton" – informuje w opracowaniu Mediazona.

Poza wysyłką drona wojskowego serwis zauważył, że w centrum wysyłkowym Rosjanie wysyłali do bliskich m.in. trampki, opony, mikrofon, telewizor, kiełbaski i konserwy, gitarę, namiot i wiele innych skradzionych dóbr.

RadioZET.pl/Mediazona Twitter

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo