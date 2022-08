Były dowódca "zielonych ludzików" pojmany. Zmienił wygląd i chciał wjechać do Ukrainy

Igor Girkin to były dowódca prorosyjskich separatystów, który w ostatnim czasie krytykował rosyjskich dowódców za nieudolne przeprowadzenie inwazji na Ukrainę. Ukraińskie media podały, że Girkin postanowił przyłączyć się do walki na froncie. Zmienił wygląd i próbował dostać się do Ukrainy. Został jednak zatrzymany przez rosyjskie służby na Krymie.