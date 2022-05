Ile kosztuje wojna? Ministerstwo Finansów Rosji publikuje oficjalne dane

To dane z kwietnia. Wojska rosyjskie wycofały się już wtedy z północnych i centralnych terenów Ukrainy i skoncentrowały swoje działania w regionie Donbasu oraz Odessy na południu kraju. Bynajmniej nie oznacza to całkowitej rezygnacji z ostrzeliwania innych miast. W niedzielę Rosjanie przeprowadzili atak na bazę wojskową w Jaworowie w obwodzie lwowskim, niedaleko granicy z Polską.

Sankcje gospodarcze nie odstraszyły Władimira Putina, ale kraj systematycznie będzie pogrążał się w kryzysie. Ekonomiści przewidują, że pierwsze oznaki skuteczności restrykcji rosyjskie społeczeństwo odczuje w połowie czerwca. W takich warunkach Rosja nie tylko nie pomaga swoim obywatelom, ale jeszcze dokłada środków do wojny w Ukrainie.

Rosja wydaje miliardy na wojnę w Ukrainie

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów Rosji dowiadujemy się, że w kwietniu kraj ten wydał 628 miliardów rubli (ok. 42,5 mld zł) na "obronność narodową". To daje 21 miliardów rubli (1,4 mld zł) dziennie. W styczniu, przed inwazją, koszta w tym segmencie były o blisko 1/3 mniejsze (233,7 mld rubli, ok. 15 mld zł). W lutym było to 369 mld rubli (ok. 25 mld zł).

Skąd taki wzrost? To efekt nieudanego blitzkriegu, który jeszcze w lutym miał zakończyć działania wojenne, rosnącej liczby zabitych po stronie rosyjskiej i braku postępów. Sankcje oraz wojna doprowadziły do pierwszego w tym roku deficytu w krajowym budżecie.

RadioZET.pl/The Moscow Times

