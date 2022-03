- Aktywna faza wojny na Ukrainie powinna zakończyć się za 2-3 tygodnie - uważa doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Według niego w połowie albo pod koniec kwietnia mieszkańcy Kijowa, którzy wyjechali z miasta, będą mogli wrócić do domów.

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego napisał w serwisie Telegram, że aktywna faza jest prawie zakończona pod Kijowem, Charkowem, Sumami i Czernihowem. Rosjanie od 24 lutego nacierali na te miasta dużymi siłami, ale wojsko ukraińskie skutecznie odpierało ataki.

Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie?

- Nawet jeśli wyskrobią skądś jakieś rezerwy, spróbują przejść do ofensywy, to i tak wszystko zakończy się ich klęską. Po prostu o tydzień czy 10 dni będzie to dłużej trwać - uważa Arestowycz.

- Zakończenie jest jedno, strategicznie przegrali, przegrywają też operacyjnie - ocenił. Według niego w połowie albo pod koniec kwietnia mieszkańcy Kijowa, którzy wyjechali z miasta, będą mogli wrócić do domów.

Prognozy Ołeksija Arestowycza już raz się sprawdziły. Doradca ukraińskiego prezydenta w 2019 roku opisał możliwy przebieg pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Jako termin możliwej napaści wskazał lata 2021-22. - Rosjanie przeprowadzą ataki z powietrza, uderzą czterema armiami zgromadzonymi u naszych granic, będą oblegać Kijów, podejmą też próbę otoczenia naszych wojsk w strefie ATO (Antyterrorystyczna Operacja na wschodzie Ukrainy - red.), spróbują przebić się z Krymu do Zbiornika Kachowskiego, aby zapewnić dostęp do wody dla Krymu. Atak przeprowadzą też z terytorium Białorusi, będą powoływać nowe republiki ludowe, przeprowadzać akcje sabotażu i atakować cywilne cele - wymieniał Arestowicz.

